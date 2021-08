Rodzinny Piknik Toyoty na Łasztowni. Radio Szczecin też tam było [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Animacje, malowanie twarzy, wata cukrowa, a przede wszystkim prezentacja aut, w tym najnowszego modelu - Yaris Cross. Na szczecińskiej Łasztowni w okolicy charakterystycznego napisu "Szczecin", trwa rodzinny Piknik Toyoty.

- Podoba mi się ten Cross - przyznaje kobieta.



- Czekam może na mocniejszy silnik w tym modelu - dodaje mężczyzna.



- Zaczynając od naszego najmniejszego modelu, czyli Toyoty Aigo, po największy model, czyli Toyota RAV4 - mówi Przemysław Borecki z działu handlowego Toyota - Kozłowski. - Nowy model Toyoty Yaris to całkowita nowość w naszej gamie. Pierwszy SUV w segmencie B dostępny z napędem hybrydowym, jak również z silnikami konwencjonalnymi. Uważam, że sprawdzi się w warunkach miejskich, jak również poza miastem. Auto będzie miało swoją premierę z początkiem października, od 1 czerwca prowadzimy przedsprzedaż modelu. Yaris Cross to obecnie nasz najlepszy produkt.



Na miejscu byliśmy również my - Radio Szczecin. Od godziny 10.00 do 13.00 rozdawaliśmy tam niespodzianki dla najmłodszych.



Piknik Toyoty potrwa do godziny 18.00.

