"Z tego regionu wypłynął postulat zatrzymania wyprzedaży polskiej ziemi"

Polska może liczyć na wieś, dlatego będziemy wspierać rolników i naszą tradycję - mówił podczas ogólnopolskich dożynek w Bobolicach wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Paweł Szefernaker zaznaczył, że to właśnie województwo zachodniopomorskie zostało najbardziej pokrzywdzone przemianami ustrojowymi po 1989 roku. Stąd m.in. specjalny program inwestycyjny dla gmin popegeerowskich rządu Prawa i Sprawiedliwości.Wiceminister dziękował też rolnikom za protesty w 2013 roku, kiedy domagali się zmiany prawa, aby zatrzymać wyprzedaż polskiej ziemi spółkom z zagranicznym kapitałem.- Z tego regionu wypłynął postulat zatrzymania niekontrolowanej wyprzedaży polskiej ziemi. Była to jedna z pierwszych ustaw przyjętych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości po dojściu do władzy. Dzięki temu ziemia, która dotąd bardzo często trafiała do tzw. słupów, dziś jest dzierżawiona przez polskich rolników - mówił Szefernaker.Rolnicze protesty w 2013 roku przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie trwały kilkadziesiąt dni.