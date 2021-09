Remontowany wiadukt przy stacji Szczecin Główny. Fot. Bartosz Pietrzykowski. Remontowany wiadukt przy stacji Szczecin Główny. Fot. Bartosz Pietrzykowski. Remontowany wiadukt przy stacji Szczecin Główny. Fot. Bartosz Pietrzykowski.

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają kolejny etap przebudowy wiaduktu nad ulicą Kolumba w Szczecinie. Tym samym od poniedziałku 6 września aż do piątku 24 września wstrzymany zostanie ruch pociągów na linii Szczecin Główny - Szczecin Port Centralny.

Utrudnienia będą dotyczyć także pasażerów pociągów - mówi Bartosz Pietrzykowski z biura

prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. - Ze względu na charakter prac prowadzonych na wiadukcie, pociągi kursujące z i do Świnoujścia będą jeździć trasą z pominięciem stacji Szczecin Główny, zatrzymując się na stacji Szczecin Dąbie. Pociągi PKP Intercity oraz Polregio z i do Gryfina będą kursować przez stację Szczecin Dąbie.



Zakończenie wszystkich prac związanych z przebudową wiaduktu planowane jest do końca 2021 roku. Inwestycja warta jest ponad 10 milionów złotych.