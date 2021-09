Rekordowe targi w Barzkowicach

Padł rekord w Barzkowicach. Ponad 140 tysięcy osób odwiedziło targi rolne Agro Pomerania w miniony weekend. To była 33. edycja imprezy.

Jeszcze nigdy Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego nie odnotował tak dużej liczby odwiedzających.W tym roku w Barzkowicach prezentowało się 1100 wystawców. Nowością był skunsk. W kulminacyjnym momencie w sobotę, żeby go zobaczyć, trzeba było odstać w kolejce nawet godzinę - mówi dyrektor ZODR w Barzkowicach Dariusz Kłos. - 33. Targi to jest wielolecie. Co roku próbujemy poszukać czegoś, co przyciągnie odbiorców. Być może i Covid spowodował, że nie mogliśmy zorganizować targów w 2020 roku.To przeżyjmy raz jeszcze 33. Targi Rolne w Barzkowicach. Skunsk, a właściwie skunksica nazywała się Chanell. Trzeba było obchodzić się z nią delikatnie, bo inaczej można było oberwać jej wydzieliną w twarz, a wówczas cuchnie się przez trzy dni. - Nie dało się tego zmyć. Naskórek po prostu musiał zejść - mówiła właścicielka skunska Paulina Seweryniak, której kolega raz zdenerwował skunska.A hodowcy koni informowali, że najważniejsza w hodowli jest klacz, bo "wrona orła nie urodzi".Oprócz zwierząt, roślin i maszyn rolniczych, do Barzkowic przyciągają smakołyki. - Można spróbować kwiatu czarnego bzu, czyli tzw. hyćki - mówiła kobieta wystawiająca swoje produkty.Kolejne targi w Barzkowicach już za rok.