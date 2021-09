Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

53 miliony zysku w pierwszym półroczu tego roku uzyskała Grupa Kapitałowa Azoty Police.

To o 23 miliony więcej niż porównywalnym okresie ubiegłego roku. Taki wynik uzyskano mimo podwyżki cen gazu dla Polic. Spółce sprzyjał też wzrost cen na nawozy.



Grupa Kapitałowa Azoty Police buduje instalację do produkcji propylenu i polipropylenu. To największa dziś realizowana inwestycja w polskiej chemii. Police rozpoczęły też 19 nowych inwestycji na kwotę 46 milionów złotych.