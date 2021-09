Wielce kłopotliwy spadek na polu pana Krzysztofa [ZDJĘCIA]

Ponad 100 ton nielegalnych odpadów zostało podrzuconych na działkę Krzysztofa Paszko. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Ponad 100 ton nielegalnych odpadów zostało podrzuconych na działkę Krzysztofa Paszko. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Ponad 100 ton nielegalnych odpadów zostało podrzuconych na działkę Krzysztofa Paszko. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Ponad 100 ton nielegalnych odpadów zostało podrzuconych na działkę Krzysztofa Paszko. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Ponad 100 ton nielegalnych odpadów zostało podrzuconych na działkę Krzysztofa Paszko. Do incydentu doszło w marcu pod Mieszkowicami w powiecie gryfińskim.

Do dziś śmieci nie zostały uprzątnięte, ponieważ koszt utylizacji to około.... 150 tysięcy złotych. Mężczyzny nie stać na taki wydatek.



- Tu są wywalone śmieci, plastiki samochodowe, odpady z rozbieranych samochodów, gąbki, gumy, szyby, lampy jak również wywalony jest TiR papy. Policja oddała mi takie oświadczenie, że ze względu na śmierć obwinionego pana sprawa została umorzona i tyle, na tym się skończyło. Co dalej z tym zrobić? Nie wiem! Chciałbym jakoś tę sprawę nagłośnić, prosić, żeby mi ktoś w tym pomógł - mówił pan Krzysztof.



O sprawie wiedzą władze gminy Mieszkowice i chcą pomóc, choć - jak mówi burmistrz Andrzej Salwa - ta pomoc nie nastąpi prędko.



- Zbliża się 2022 rok, będzie nowy budżet, będę tę sprawę poruszać w debacie budżetowej. Jeżeli radni podniosą rękę za zabezpieczeniem środków, żeby pomóc temu panu, to poczynimy kroki - zapowiedział burmistrz Salwa.



Pan Krzysztof w ciągu najbliższych dni ma się spotkać z przedstawicielami gminy, aby omówić rozwiązanie śmieciowego problemu.

