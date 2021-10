Medialny szum w sprawie Obwodnicy Szczecina. "Taka data nigdy nie padła"

Obwodnica Zachodnia Szczecina, źródło: GDDKiA

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina nie jest zagrożona - to odpowiedź parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości na medialne doniesienia o odłożeniu inwestycji w czasie.

Droga jest wpisana do rządowego programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku i w tej perspektywie powstanie - zapewniają politycy PiS. To pierwszy rządowy program, w którym inwestycja została ujęta - zaznacza poseł Artur Szałabawka.



- Gdzieś się pojawiła data 2025 rok zakończenia. Nie wiem skąd ta data się pojawiła w artykule jednego z mediów, ona nigdy nie padła. Była data - 2027 i taką datę można potwierdzić - wyjaśnia Szałabawka.



Jak dodaje poseł PiS, trwają jeszcze kwestie formalne dotyczące ostatecznego przyjęcia programu a jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozważa w jakiej formule ogłosić przetarg na budowę obwodnicy. Czy osobny konkurs na projekt i osobny na budowę, czy zrobić to w jednym postępowaniu - tłumaczy Szałabawka i dodaje, że 24 miliony złotych wydano na przygotowania do ogłoszenia przetargu.



- Ja jestem zwolennikiem "projektuj i buduj", no ale jedna i druga opcja nie obciąża czasowo tak tej inwestycji, żeby miała się ona rozciągać do 2030 roku - zapewnia parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.



Szacowany koszt budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina to pięć miliardów złotych. Obwodnica będzie zaczynać się w Kołbaskowie, a kończyć w Goleniowie.