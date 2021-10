Świnoujście chce mierzyć prędkość w tunelu

Odcinkowy pomiar prędkości ma być sposobem na przestrzeganie przepisów. Samorząd Świnoujścia ubiega się o zamontowanie takiego systemu wewnątrz tunelu.

Inspekcja Transportu Samochodowego odmawia, włodarze szukają sposobu, by prędkościomierz udało się pozyskać.Do świnoujskiego tunelu wjedziemy już za rok, ale nie szybciej, niż 60 km/h, bo takie ograniczenie będzie wprowadzone na drodze. To zdaniem prezydenta Świnoujścia, Janusza Żmurkiewicza, nie wystarczy, by zadbać w pełni o bezpieczeństwo.- Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. Fotoradary nie zawsze zdają egzamin, bo sami wiemy, jaka jest reakcja kierowców po przejechaniu obok fotoradaru - mówi Żmurkiewicz i dodaje, że wniosek w tej sprawie wpłynął do Inspekcji Transportu Samochodowego, ale spotkał się z odmową.- Inspekcja mówi "nie", ponieważ nie ma środków finansowych na zrealizowanie tego projektu. Jeżeli uzyskam informacje na temat tego, ile to kosztuje, zastanowię się, czy nie przeznaczyć środków na wprowadzenie tego systemu - dodaje Żmurkiewicz.System pomiaru miałby obejmować odcinek trzech i pół kilometra - od wjazdu, do wyjazdu z tunelu.