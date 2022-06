Oddały włosy na peruki dla pacjentów chorych na raka [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie zorganizowała akcję "Daj Włos". Dziewięć uczennic, jedna mama oraz jedna osoba niezwiązana z placówką, oddały część swoich włosów na rzecz osób chorujących na raka.

- Zdecydowałam się oddać połowę mojego warkocza, żeby pomóc zrobić peruki dzieciom chorym na raka - mówi jedna z uczennic.



- To jest piękna akcja, bo włosy są atrybutem kobiecości i są dla nich niezwykle ważne. Kobiety chorujące na nowotwór są bardzo często w kiepskiej formie psychicznej. Bo jest to choroba obciążająca i przewlekła. Oddanie włosów po to, żeby stworzyć peruki dla kobiet walczących o swoje zdrowie, jest czymś pięknym. To pomaga im wrócić do pewnej równowagi psychicznej, poczuć się pewnie i to je wspiera w chorobie - mówi Aleksandra Praxmajer, rzecznik prasowy SP nr 21 w Szczecinie.



Teraz wszystkie włosy zostaną odpowiednio spakowane i wysłane na adres fundacji Rak'n'Roll.



Wszystkie osoby, które zgłosiły się do akcji, musiały spełnić kilka warunków:

- mieć 25 cm lub więcej;

- nie mogły być kiedykolwiek rozjaśniane;

- być umyte bez odżywki;

- idealnie suche;

- być splecione w warkocze i zabezpieczone gumkami na obu końcach, aby nie rozplotły się w trakcie podróży pocztą.