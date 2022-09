Salon Maturzystów na USZ. "Może pomóc w wyborze kierunku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jak dobrze zacząć przygotowania do matury, czego można się spodziewać po nadchodzącym egzaminie dojrzałości i jakie kierunki proponują zachodniopomorskie uczelnie? Na Uniwersytecie Szczecińskim wystartował Salon Maturzystów.

To wydarzenie organizowane przez Perspektywy - miesięcznik edukacyjny. W tym roku Salon Maturzystów wraca po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią i odbywa się, w formie stacjonarnej, w 14. polskich miastach między innymi Szczecinie, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.- Uważam, że każdy maturzysta powinien dzisiaj tu być. - Byłam na pierwszym wykładzie z matematyki. - To bardzo przydatne i może pomóc w maturze, w osiągnięciu lepszego wyniku. - Aby zdać maturę, należy nauczyć się dyscypliny. - Ten Salon może pomóc w wyborze kierunku, ponieważ wciąż jest wielu uczniów, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą studiować - mówili odwiedzający Salon Maturzystów.Spotkania z przedstawicielami uczelni i okręgowej komisji egzaminacyjnej potrwają do środy na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Krakowskiej w Szczecinie. Program wykładów można znaleźć tutaj