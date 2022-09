"On tu jest panem puszczy". Zaczyna się okres godowy [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Wójcik

Zachodniopomorscy leśnicy zapraszają na rykowisko. Samce jeleni zaczynają wydawać odgłosy tuż przed zachodem słońca.

W sobotę w Zalesiu w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież będzie można wspólnie posłuchać ryczenia byków.



Rykowisko to okres godowy jeleni. W Zachodniopomorskim w podszczecińskich lasach gdzie jeleni jest sporo, można usłyszeć potężny, basowy ryk byków rozlegający się echem na wiele kilometrów po okolicy. Samce jeleni zaczynają wydawać głośne odgłosy tuż przed zachodem słońca, a kończą o świcie. Dziś w Zalesiu w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież będzie można wspólnie pod opieką leśników posłuchać ryczenia byków.



- To było ryczenie imitujące dźwięk byka w rykowisku - mówi Jerzy Kolasiński z Nadleśnictwa Trzebież. - To urządzenie, które nazywamy wabikiem.



Prawdziwe ryczenie byków to odgłosy wydobywane przez samce jelenia, które w ten sposób ogłaszają swoje miejsce w lesie. On tu jest panem puszczy.



Dziś możemy posłuchać ryczenia wspólnie - zaprasza nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież Tomasz Kulesza. - Zapraszamy o 18. Jeżeli będziemy mieli szczęście i pogoda dopisze, to będziemy mogli posłuchać rykowiska na jeziorze Świdwie.



Szczegóły wspólnego słuchania na stronie internetowej Nadleśnictwa Trzebież.