Trzej Królowie przemaszerowali ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po raz kolejny, w Szczecinie ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli.

Pomimo padającego deszczu, frekwencja dopisała i pojawiło się kilkaset osób, które wyruszyły spod Urzędu Miasta w kierunku Placu Adamowicza.- Jest to myślę znakiem wiary w to, że Jezus Chrystus się urodził i że uobecnia się w ten sposób na ulicach. - Pogoda nie przeszkadza, mamy duży parasol... - Córka chodzi do szkoły katolickiej i ona mnie natchnęła - mówili uczestnicy.- Przyszli ludzie, są radośni, niektórzy pod parasolami, inni w płaszczach przeciwdeszczowych. Jest tutaj obecna radość - podkreślał ks. Michał Mikołajczak, organizator Szczecińskiego Orszaku Trzech Króli.Pierwszy orszak w Szczecinie przeszedł w 2011 roku. Wtedy uczestnicy przemaszerowali od Zamku Książąt Pomorskich aż do szczecińskiej katedry.