Niemcy rezygnują z podwyżki kurtaxe?

Podwyżka cen za tak zwane powietrze miała obowiązywać od 1 kwietnia. To opłata dla turystów, którzy odwiedzają wyspę Uznam po niemieckiej stronie. Zgodnie z planem miało to być to 3,90 euro od osoby.

Jak zapowiadają władze miasta ze stroną niemiecką będą rozmawiać teraz o tym, by kurtaxe została zupełnie zniesiona dla mieszkańców Świnoujścia.



- Pracujemy wciąż ze stroną niemiecką nad tym, aby wyłączyć całkowicie mieszkańców Świnoujścia, którzy żyją na wyspie Uznam i Wolin. Odprowadzają tutaj podatki, powinni być zwolnieni z opłaty uzdrowiskowej, nawet jeżeli będą korzystać z tej infrastruktury turystycznej. Czekają nas kolejne rozmowy - mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia.



Obecnie opłata ta wynosi 2,70 euro za dzień. W Świnoujściu - zgodnie z polskim prawodawstwem - podobną opłatę uiszcza się dopiero po wykupieniu noclegu i wynosi ona 5,40 zł za każdy nocleg.