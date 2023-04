Oceniają na "trójkę", gwarantują "szóstkę". Polska 2050 obiecuje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Obecny stan kraju oceniają na "trójkę" w szkolnej skali. Zdaniem lokalnych polityków partii Polska 2050 Szymona Hołowni, tylko ich program "Polska na 6-tkę" gwarantuje zmianę sytuacji.

Na konferencji prasowej w Szczecinie przedstawili pierwsze trzy postulaty - jeden to taka nauka angielskiego, aby uczeń po "podstawówce" mógł płynnie mówić w tym języku - mówi Agnieszka Malinowska-Wasiluk.



- Chcemy takiej szkoły, do której dzieci pójdą uczyć się kreatywności i będą uczyły się kompetencji XXI wieku. Umiejętności, które zapewnią im dobry strat - przekonuje Malinowska-Wasiluk.



Inny z postulatów, to wzmocnienie opieki psychiatrycznej nad młodzieżą - dodaje doktor Cezary Pakulski, powołując się na statystyki policji z ubiegłego roku.



- Ponad 2000 prób samobójczych. To jest więcej niż liczba prób samobójczych w latach 2017, 2018 i 2019 razem wziętych - podkreśla dr Pakulski.



Trzecia propozycja dotyczy komunikacji - Polska 2050 Szymona Hołowni proponuje zwrot kosztów biletu na kolei, o ile pociąg spóźni się co najmniej 30 minut.