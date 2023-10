Kto przebuduje dworzec Szczecin Dąbie? Na razie nie ma chętnych

PKP SA po raz kolejny szuka firmy, która przebuduje dworzec Szczecin Dąbie. Trwa drugi przetarg, do pierwszego nie zgłosiła się żadna chętna spółka.

W ramach prac wyremontowane zostanie wnętrze budynku, będzie on przystosowany do potrzeb osób niepełnoprawnych. W środku będą poczekalnia, kasy, toalety, ale też lokal gastronomiczny i piekarnia. Będą tam również pomieszczenia pod wynajem.Zachowane zostaną dwie ozdobne kraty z kotwicą. Zburzony zostanie budynek pomocniczy. Powstanie też parking dla samochodów i rowerów.Zainteresowane firmy oferty składać mogą do 16 października. Remont potrwa półtora roku. W tym czasie pasażerowie będą korzystać z dworca tymczasowego.