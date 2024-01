Niebezpiecznie na drogach w regionie

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W miejscowości Stara Rudnica, w powiecie gryfińskim samochód osobowy uderzył w drzewo na drodze wojewódzkiej 126.

Dwie osoby w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala helikopterem.



Do wypadku doszło również w miejscowości Gostyń, nieopodal Pobierowa doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jedna osoba została poszkodowana. Jak ustaliły służby, jeden z kierujących był pod wpływem alkoholu.