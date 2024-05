Noc muzeów za nami, jakie były wasze wrażenia?

Za nami noc pełna wrażeń - o północy zakończyła się Europejska Noc Muzeów w Szczecinie.

W czasie tegorocznej edycji zwiedzający mogli zobaczyć między innymi zabytkowe kamienice, parady starych samochodów i słynną piekarnią przy ul. Rayskiego.Mnóstwo atrakcji, a każdy znalazł coś dla siebie. - Od lat biorę udział, jak jest chwila czasu.- Bierzemy udział, w tym roku jest wiele ciekawych miejsc do zobaczenia.- Zawsze uczestniczę w paradzie. Jest to super opcja, żeby z dziećmi się wybrać.- Zawsze się znajdzie coś obejrzenia, coś nowego. Część z tych samochodów już znam, ale zawsze ktoś przyjedzie czymś nowym.- Fajne jest też to, jeśli co roku jest cos nowego, a nie są to powtarzalne miejsca, elementy. Jesteśmy bardzo pod wrażeniem - mówili odwiedzający.Do odwiedzenia w tym roku podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie było ponad 20 miejsc.