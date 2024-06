Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Od dziś w Świnoujściu działa polsko-niemiecki posterunek policji. Mieści się przy dawnej granicy Świnoujścia i Ahlbeck. Funkcjonariusze - po miesiącach szkoleń - rozpoczęli w nim służbę.

Posterunek będzie działał w okresie największej migracji turystów, czyli latem, ale niewykluczone, że ta współpraca będzie ewoluować.



- List intencyjny podpisany został w grudniu. Minęło pół roku. Jesteśmy w pełni gotowi do pełnienia służby przez naszych policjantów we wspólnych patrolach. Projekt zakłada udział tych patroli do końca sezonu turystycznego. Jestem już dziś przekonany o zasadności dalszej współpracy - powiedział nam komendant wojewódzki policji w Szczecinie. insp. Szymon Sędzik.



- Dwa miesiące to nie jest aż tak dużo, aby się nauczyć języka. Aczkolwiek dawaliśmy z siebie wszystko, uczyliśmy się po sześć godzin dziennie - zdradził starszy aspirant Grzegorz Krajewski.



- Patrole są zaplanowane: zmotoryzowane i rowerowe. Większego stresu nie ma, ponieważ my na co dzień zdążyliśmy się z tym wszystkim, co nas spotyka. Jest to jakieś nowe wyzwanie... - dodała młodsza aspirant Katarzyna Święcicka-Bartoszewicz.



To pierwszy międzynarodowy posterunek w naszym regionie. Służbę w nim pełni troje oficerów polskich i troje niemieckich.