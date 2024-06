Można dzielić się jedzeniem także latem. Lodówka stanęła przy parafii w Dąbiu

Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne

Lodówka na produkty dla potrzebujących stanęła przy parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie Dąbiu. Wcześniej pojawiła się tam szafa, dzięki której można dzielić się jedzeniem.

W lecie temperatura w blaszanej szafie rośnie - tłumaczy ks. Marian Augustyn, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.



- Postanowiliśmy na okres letni postawić obok lodówkę, witrynkę. Doprowadziliśmy prąd i będzie ona służyć do tego, żeby przechowywać bezpiecznie wszystkie produkty spożywcze i żeby tam się nimi dzielić - mówi ks. Augustyn.



Pierwsze produkty szybko znalazły potrzebujących, a zarówno szafa, jak i lodówka znakomicie spełniają swoją rolę.



- Wielu parafian ma taką swoją praktykę, że przygotowuje kanapki. Nasz parafialny zespół Caritas również codziennie przygotowuje kanapki dla osób, które przychodzą do nas codziennie o godz. 15. Jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele i potem kanapki przygotowane przez parafian są wydawane potrzebującym - dodaje ks. Augustyn.



Obok lodówki zainstalowano gniazdka elektryczne, żeby można naładować telefon.