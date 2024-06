Zakończyły się Archidiecezjalne Dni Młodych w Wolinie

Fot. Archiwum prywatne

W sobotni wieczór w Wolinie zakończyły się Archidiecezjalne Dni Młodych. Coroczne spotkanie w jednym z miast archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wypełniły konferencje, koncerty, warsztaty i - przede wszystkim - modlitwa.

Młodzi dobrze wspominają zakończone w Wolinie święto.



- Bardzo fajny wyjazd, świetnie się bawiłam. Wiara daje mi szczęście, nadzieję, radość. -Bycie w Kościele dla młodego człowieka jest bardzo pomocne, no i wiara w Boga - dla mnie to są bardzo ważne wartości - mówiły uczestniczki ADMów.



Ks. Daniel Grocholewski z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie przyznaje, że kiedy patrzy się na młodych uczestników spotkania w Wolinie, skupionych na mszy świętej, przeżywających Eucharystię, potrafiących się bawić i modlić, to jest nadzieja, która dodaje sił starszym i młodszym.



- Widzą, jaki naprawdę jest Kościół, jak naprawdę jest radosny, jak wiele może im dać. I nam, którzy jako kapłani posługujemy w Kościele, czy ludziom starszym, którzy widzą, że Pan Bóg dalej posyła do nas swojego Ducha, że dalej możemy się cieszyć - podkreślał ks. Grocholewski.



Kolejne Archidiecezjalne Dni Młodych za rok, także w Wolinie.