Ponad 3 mln zł na budżet obywatelski w Stargardzie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Już po raz 11 mieszkańcy Stargardu sami zdecydują, jakie pomysły zostaną sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego.

Dziesięć poprzednich edycji pozwoliło na realizację 111 projektów o łącznej wartości ponad 18 mln zł. To m.in. nowe boiska, place zabaw, murale i plenerowe siłownie, ale również tzw. parki kieszonkowe i ogrody sensoryczne. Na wszystkie pomysły przez ten czas oddano 120 tys. głosów.



Nowa edycja budżetu będzie tematem poniedziałkowego spotkania w stargardzkim Urzędzie Miejskim o godzin 17:30 w sali 111. Sekretarz miasta Zdzisław Rygiel przyznaje, że tym razem nieco większe kwoty mogą zostać ujęte w najnowszej edycji budżetu.



- Inflacja swoje zrobiła. Miasto jest podzielone na sześć obszarów, w każdym mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę do 350 000 zł. Łącznie daje nam to 2,1 mln zł. W tej chwili chcielibyśmy zaproponować do podziału 3 miliony 50 tysięcy - mówi Rygiel.



Miasto nie ukrywa, że coraz większą popularność zdobywają sobie tzw. zielone projekty. Obok parków są też pomysły na zagospodarowanie zaniedbanych skwerów.



- M.in. chociażby skwer przy placu Majdanek. Taki trochę zapomniany przy ulicy Partyzantów. Zobaczymy czy w ramach budżetu mieszkańcy będą chcieli je poddać rewitalizacji - mówi sekretarz miasta.



O tym, oraz innych propozycjach, będzie można porozmawiać podczas spotkania na temat założeń najnowszej edycji budżetu.