Szarak na gigancie. Znudziły mu się kopalnie?

Fot. Fb - OSP Ustronie Morskie

Przejechał prawie 700 km pod zderzakiem samochodu. Mowa o zającu, którego uratowali strażacy-ochotnicy z Ustronia Morskiego.

Właściciel samochodu jadący ze Śląska nad morze zauważył zwierzę, a właściwie jego wystający ogonek, dopiero po dotarciu do celu. Zając spędził całą noc w zderzaku, między kratką a chłodnicą.



Był słaby i poobijany, ale żywy. Strażacy wyciągnęli zwierzę z auta i przewieźli do lecznicy weterynaryjnej. Po kilku dniach zwierzak powoli dochodzi do siebie.



zdjęcia na fb Ochotnicza straż pożarna w ustroniu morskim