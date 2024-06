Nie dla współpracy z izraelskimi uczelniami. Sprzeciw studentów US

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie dla współpracy z izraelskimi uczelniami - studenci sprzeciwiają się decyzji Uniwersytetu Szczecińskiego o nawiązaniu kontaktów ze szkołami wyższymi z Izraela.

Jak mówią studiujący, Uniwersytet tę decyzję ogłosił tylko na swojej stronie i na kanale YouTube, a więc w miejscach, w których zasięg informacji jest najmniejszy. Studenci podkreślają, że próbowali wyrażać swój sprzeciw w komentarzach pod filmem, ale taka możliwość została wyłączona.



- Zasypujemy samorząd studencki prośbami o zajęcie się sprawą, ale odbijamy się od ściany - mówi Dominika Mitka. - Uznałam, że najprostszym sposobem, żeby jakoś zareagować, będzie napisanie do samorządu. Napisałam do nich maila, napisałam do nich wiadomość na Messengerze, na Instagramie. Jednak zostałam totalnie olana. To znaczy moja wiadomość na Messengerze została odczytana. Na maila nigdy nie otrzymałam wiadomości zwrotnej.



Swój sprzeciw wobec współpracy uniwersytetu z izraelskimi uczelniami wyraża coraz więcej osób - także tych, które korzystają z programów wymian studenckich. - Nie popieramy wiązania współpracy z uniwersytetami, z uczelniami z kraju, który niestety ludobójstwo wykonuje. To też miało miejsce dwa miesiące temu, już na Polaku, który brał udział w akcji World Central Kitchen. Izrael to w tym momencie państwo w stanie otwartej wojny, a tutaj trwa jakaś taka współpraca. W takiej sytuacji nie jestem zbytnio zadowolony, że mój uniwersytet w taki sposób współpracuje z państwem tak dziwnie funkcjonującym jak Izrael. To zresztą paradoksalne. Uniwersytet Szczeciński ostatnio się przyłączył do jakiejś akcji badania zbrodni wojennych. Jestem za wymianami studenckimi. Uważam, że otwierają na pewno wiele dróg dla studentów. W tym przypadku jednak trzeba wziąć pod uwagę też inne rzeczy - to głosy studentów.



Zadaliśmy pytania o tę sprawę władzom Uniwersytetu Szczecińskiego, czekamy na odpowiedź. Do tematu będziemy wracać.