Kilometry dróg do przebudowy

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Gminy Sławno i Darłowo przebudują w tym roku blisko trzy kilometry dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Będzie to możliwe, dzięki wsparciu z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Gmina Sławno przebuduje fragment drogi gminnej w Warszkówku. Przewidywany koszt całej inwestycji to ponad 2 mln zł - połowa to wsparcie marszałkowskie.



Gmina Darłowo przebuduje drogę gminną w miejscowości Kowalewiczki. Planowany koszt inwestycji to ponad 2 mln zł - tu także wsparcie z województwa wyniesie ponad milion złotych.