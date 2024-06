Specjalna Szkoła Podstawowa nr 25 już po remoncie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szkoła Podstawowa Specjalna numer 25 w Szczecinie przy ulicy Letniskowej bez barier architektonicznych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

To dzięki przebudowie prawie 100 - letniego budynku w którym mieści się placówka. W ramach modernizacji wstawiono windę, pojawiły się nowe łazienki, wymieniono stare okna i drzwi. Dziś odbyło się oficjalne otwarcie po remoncie. Uczniowie czują się komfortowo w nowej szkole.



- Szkoła się spodobała, bo teraz jest nowa toaleta, nowy korytarz, winda... - Fajnie, że dodali tą windę. Nie trzeba się siłować z dziećmi na wózku. - Nowe sale, nowe drzwi i boisko. Fajnie się chodzi do tej szkoły. - Jest bardzo elegancko. - Najpierw był brzydki. Wyglądał inaczej, ale teraz wygląda ładnie - oceniali.



Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową mogą się poruszać samodzielnie po szkole.



- Stołówkę mamy w przyziemiu, komputerowe pracownie na samej górze, więc mogą tam sobie samodzielnie dojechać. Mamy na każdym piętrze toalety dla niepełnosprawnych - w pełni wyposażone. Głównie dla tych uczniów, ale też dla uczniów z dysfunkcją wzroku są pola uwagi, duże, wielkie napisy - wymienia Grażyna Dziadkowiec, dyrektor szkoły.



Koszt inwestycji to ponad 8 milionów złotych. Ponad 3 miliony pochodzą ze środków PFRON-u będących w dyspozycji marszałka województwa zachodniopomorskiego, pozostałe pieniądze dołożyła gmina miasto Szczecin.