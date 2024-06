Remont Sadowej w Stargardzie. To oznacza utrudnienia [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przebudowę ulicy Sadowej w Stargardzie rozpoczął Zarząd Dróg Powiatowych.

Inwestycja obejmuje półtorakilometrowy odcinek wąskiej drogi, zabudowanej gęsto po obu stronach. Prace budowlane potrwają rok. Największym utrudnieniem dla mieszkańców będą roboty ziemne przy kanalizacji deszczowej.



Z tego powodu nastąpi zamknięcie poszczególnych odcinków drogi. W ramach inwestycji wybudowana zostanie nowa jezdnia z chodnikiem, a także dojazdami do siedzib firm i domów.



Wiesław Bączkowski z ZDP przyznaje, że poszczególne odcinki zamykane będą sukcesywnie w godz. 8-16.



- Tam gdzie będą posadawiane studnie, kładziony kolektor deszczowy został określony czas między 8 a 16 został określony, żeby mieszkańcy mogli wyjechać i wrócić potem do domu - tłumaczył.



Pierwszych utrudnień należy spodziewać się za dwa tygodnie. Tomasz Bukowski, kierownik budowy zapewnia, że prace rozpocznie od najmniej zabudowanych odcinków drogi.



- Po wykonaniu uzbrojenia i podziemnej infrastruktury będziemy stopniowo i systematycznie przechodzić w kierunku skrzyżowania z ul. Broniewskiego. Po prawej stronie mamy tory kolejowe, a po lewej - rzekę. Nie ma innego wyjazdu z tej ulicy - zaznaczył.



Koszt wszystkich prac to blisko 8 mln zł. Obok udziału powiatu, przebudowę Sadowej dofinansowano po połowie z rządowego funduszu i budżetu miasta.