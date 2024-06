Były premier Mateusz Morawiecki w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Były premier Mateusz Morawiecki w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Kolegiata w Stargardzie znalazła się na kampanijnym szlaku byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który wspólnie z kandydatami PiS, na kilka dni przed wyborami do europarlamentu, chciał przypomnieć o finansowych programach swojego rządu na odbudowę i renowację zabytków.

Zakończony latem ubiegłego roku pierwszy etap "remontu stulecia" kosztował ponad 20 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło blisko 17 mln . O ich podziale decydował ówczesny minister kultury.



Mateusz Morawiecki mówił, że ma nadzieję, iż kolejny etap remontu Kolegiaty rozpocznie się w najbliższym czasie.



- Liczę, że obecnie rządzący nie zmarnują tej wielkiej szansy, jaką im zostawiliśmy. Powinni kontynuować te programy po to, żeby tę zniszczoną w czasie zawieruch historycznych polską substancję kulturową, historyczną odbudować, żeby stała się ona magnesem przyciągającym turystów do tak pięknych miejsc - podkreślił były premier.



Zaapelował też o wyjęcie tego oraz podobnych projektów z bieżących sporów politycznych.



- O to bym poprosił - żeby wokół tak ważnych spraw jak odnowa zabytków nie było sporów politycznych. Mam nadzieję, że rząd będzie kontynuował naprawę polskiej tkanki kulturowej - dodał Morawiecki.



Planowany drugi etap remontu zakłada m.in. budowę szybów windowych, które pozwolą na otwarcie tarasu widokowego świątyni.