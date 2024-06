ZUT opracowuje nową generację materiałów budowlanych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Doktor ZUT Jarosław Strzałowski opracowuje metodę, która ma wytwarzać bardziej ekologiczne, a jednocześnie kilkukrotnie bardziej wytrzymałe materiały budowlane.

Wszystko opiera się na znanym koncepcie aerożelu, który jednak jest bardzo drogi. Udało się go zastąpić skrobią - tłumaczy doktor Strzałowski.



- Aerożele to chyba najlepsze izolatory, jakie w ogóle są dostępne, jakie wymyślił człowiek. Natomiast jest to materiał bardzo drogi. Były prowadzone liczne prace, które miały na celu polepszenie właściwości termoizolacyjnych betonu, stosując właśnie takie wypełniacze, jak aerożele czy jakieś inne lekkie termoizolacyjne wypełniacze - mówi pracownik ZUT.



Zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do betonu. Za pomocą tej metody można poprawić wiele innych materiałów budowlanych - dodaje doktor Strzałowski.



- To mogą być inne materiały pucolanowe, takie jak metakaolin, albo to mogą być na przykład gipsy budowlane. Jestem w stanie uzyskać płyty gipsowe o dużo mniejszej masie. Po pierwsze odciąży nam konstrukcję, bo stosując lżejsze płyty jesteśmy w stanie uzyskać niższe obciążenia, ale też poprawić w tym samym czasie izolacyjność termiczną - mówi Strzałowski.



Badania jeszcze są we wczesnej fazie. Doktor Strzałowski przewiduje, że nowa generacja materiałów może pojawić się w sklepach za 5-10 lat.