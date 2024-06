Nowe przystanki SKM [WIDEO, ZDJĘCIA]

Budowa nowych przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to nie tylko wsparcie dla samych mieszkańców, ale także dla rozwijającego się lokalnego biznesu.

Reguła ta dotyczy również północnych dzielnic miasta, gdzie dość intensywnie rozrasta się strefa przemysłowa.- Wzdłuż linii kolejowej w kierunku Polic... Bardzo intensywnie nad Odrą rozbudowują się zakłady pracy, powstają nowe. Dlatego również w trakcie przygotowywania projektu wygenerowaliśmy nowe przystanki, m.in. Stołczyn Północny i Skolwin Północny. Przystanki, które mają ułatwić docieranie do zakładów pracy, do miejsc pracy w tej okolicy - mówi Roman Walaszkowski ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.Powstające nowe przystanki - jak i te obecnie modernizowane - będą udogodnieniem dla pasażerów.- Dzisiejsze oczekiwania i potrzeby wskazują na to, aby te przystanki były w układzie jak najbardziej przyjaznym i ułatwiającym dostęp do kolei. Wszystkie przystanki Kolei Metropolitalnej również są udostępnione dla osób z dysfunkcjami. Dlatego w większości przystanków - tam, gdzie tego wymagają warunki techniczne - będą również windy - zapowiada Roman Walaszkowski.Szczecińską Koleją Metropolitalną w kierunku Polic pasażerowie pojadą na początku 2026 roku.