Oddać ducha epoki, czyli pokaz mody retro [ZDJĘCIA]

Bale Wiedeńskie na placu Orła Białego - pokaz mody retro będzie można zobaczyć w sobotę o godz. 12.15.

- Wymyśliłam sobie pokaz mody nawiązujący stylistyką do kreacji, które w XIX wieku nosiły panie. To nie będzie stricte rekonstrukcja, ale jak najbardziej będzie oddawała ducha epoki - opowiada organizatorka i animatorka kultury retro Olga Dąbkiewcz.

- To nie są modelki typowo "wybiegowe", przede wszystkim stawiam na to, żeby były to panie, które czują tę stylistykę, ale nie ma żadnych obwarowań, że musi być szczupła, wysoka... U mnie każdy, w każdym wieku znajdzie miejsce - zaprasza Olga Dąbkiewicz.



Modelki z regionu zaprezentują stroje nawiązujące do XIX-wiekuZobaczymy połączenie mody wiktoriańskiej i edwardiańskiej; stroje skupione na detalach, czyli bufki, rękawy zdobione falbankami i koronkami, a także kreacje balowe i suknie z gorsetem.Podczas pokazu zaprezentuje się siedem modelek.W kolejnych pokazach potrzebni mogą być także panowie - chętni modele mogą zgłaszać się przez internet