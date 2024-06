60 psów (i trzy koty) z pseudohodowli trafiło do schroniska

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kilkadziesiąt zaniedbanych psów odebranych z jednej z kołobrzeskich hodowli. Wszystkie trafiły do miejscowego schroniska dla zwierząt.

Hodowla mieściła się na terenie domu jednorodzinnego. O warunkach w jakich jej właścicielka przetrzymuje zwierzęta alarmowali sąsiedzi. Na miejsce udało się stowarzyszenie "Reks" prowadzące kołobrzeskie schronisko dla zwierząt. Arkadiusz Pluciński, kierownik schroniska mówi, że działania właścicielki nosiły znamiona znęcania się nad zwierzętami.



- Odebraliśmy protokolarnie 60 psów różnej rasy. Jest tym szpic, jest też pudel miniatura, są szczeniaki rasy chihuahua, są też dwie matki karmiące. Reszta to osobniki dorosłe. I trzy koty typu sfinks - wyliczał.



Wszystkie zwierzaki przebywają obecnie w schronisku, gdzie są badane, myte i strzyżone. Działaniem właścicielki zajmie się sąd, lecz do tego czasu psy nie mogą znaleźć nowego domu.



Schronisko apeluje więc do mieszkańców o pomoc. Potrzebne są głównie żywność i koce, które można przekazywać stowarzyszeniu "Reks".