Przygotowania do eurowyborów. Gdzie głosować? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Urny do głosowania, przesłony, przybory do pisania czy też krzesła pojawiają się w szczecińskich szkołach, przedszkolach i obiektach sportowych. To znak, że trwają przygotowania do zbliżających się w niedzielę wyborów do europarlamentu.

Jak znaleźć i sprawdzić, gdzie znajduje się właściwy dla nas lokal komisji wyborczej?



- Kilka siedzib zostało zmienionych. Staramy się dotrzeć do wszystkich wyborców, czy to przez ogłoszenia, czy przez wywieszanie na klatkach schodowych informacji, gdzie jest nowe miejsce głosowania. Ale znaleźć swoją komisję jest bardzo prosto. Albo wchodzimy w aplikację mObywatel, gdzie też jest ta informacja, albo na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, czy też na stronie Urzędu Gminy możemy wejść w wyszukiwarkę, wpisujemy swój adres i tam system nam pokazuje, gdzie jest nasza komisja, w której możemy pobrać kartę do głosowania - wyjaśnia pełnomocnik do spraw wyborów Miasta Szczecin Rafał Miszczuk.



W Szczecinie jest 210 komisji wyborczych, z czego 18, to lokale w domach pomocy społecznej, areszcie, jak i w szpitalach. Otwarte dla wyborców będą w niedzielę w godzinach od 7.00 do 21.