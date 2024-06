Koncert, gala i dużo tańca w Szczecinie

Fot. Karol Ciepliński [Radio Szczecin] Fot. Karol Ciepliński [Radio Szczecin]

Jeśli tańczysz, możesz wszystko - taka myśl przyświecała uczestniczkom i uczestnikom tanecznego dnia w szczecińskiej Netto Arenie.

O godzinie 18.00 odbył się koncert szkoły tańca Impact, a wcześniej swoje umiejętności zaprezentowały młode tancerki ze studia Rytmix Szczecin. Uczestnicy wydarzenia nie mieli wątpliwości, że taniec daje nam wiele pozytywnej energii.



- Nie jest to konkurs. Są to prezentacje naszych wszystkich grup, które w tym sezonie tańczyły na różnych konkursach tanecznych. Gala to takie podsumowanie i spięcie w jedną klamrę - mówi Dorota Żelechowska, założyciel i kierownik Studia Taneczno-Artystycznego Rytmix Szczecin.



Dzisiaj jest wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowa chwila. Będą wyjątkowe emocje, ponieważ jest taki koncert, który kończy nasz sezon artystyczny - dodaje Dorota Gaweł ze Szkoły Tańca Impact.



Tańczę już dziewięć lat, w tym studio tańca. Będziemy tam wszystkie nasze układy z tego sezonu. Jestem bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że będzie dobrze - mówi Zosia.



Patronem koncertu szkoły Impact było Radio Szczecin.