Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Blisko 50 tysięcy mieszkańców Stargardu może oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na terenie miasta działają 34 komisje obwodowe.

Głosowanie przebiega sprawnie, od chwili otwarcia lokali wyborczych nie zanotowano tez incydentów, które mogłyby zakłócić przebieg głosowania.



Do udziału w eurowyborach zachęca pani Kamila, głosująca w komisji na Ryku Starego Miasta. - Żeby później nie było właśnie narzekania, że jest źle.



O znaczeniu każdego głosu przypomniał również pan Tadeusz. - Dlatego zapraszam na głosowanie. Za wschodnią granicą wojna, potrzebujemy wsparcia z Unii Europejskiej, żeby pieniądze szły na budowę tej zapory.



- Trzeba głosować, wojna polsko-polska nam nic nie da. Jeżeli nie zrozumieją jedni i drudzy, Putin nas zgarnie jak stare owieczki - stwierdził pan Władysław.



Z kolei Zdzisław Rygiel, Sekretarz Miasta zachęca osoby borykające się z niepełnosprawnością do korzystania z bezpłatnego transportu. - Kilka zgłoszeń było. Do godziny 21 można najpóźniej zadzwonić do nas po transport. To jest 91 577 50 67.



Większego ruchu przy urnach wyborczych miasto spodziewa się w godzinach popołudniowych.