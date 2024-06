Rodzić bez bólu. Szpital na Pomorzanach zatrudnia dodatkową osobę

Fot. pixabay.com / fancycrave1 (CC0 domena publiczna)

Rodzić bez bólu. W Polsce to marzenie, a w wielu krajach - standard. Teraz jednak Szpital Kliniczny numer 2 na szczecińskich Pomorzanach dołożył cegiełkę do zwiększenia komfortu kobiet w czasie porodów.

W Klinice Położnictwa i Ginekologii zatrudniony został dodatkowy anestezjolog. Dzięki temu, więcej kobiet będzie miało możliwość skorzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego - mówi dr Sebastian Kwiatkowski ze szpitala na Pomorzanach. - Znieczulenie w trakcie porodu obecnie jest standardem nie tylko w Europie, ale tak naprawdę na świecie. Nie musimy sprawiać, aby kobieta w trakcie porodu musiała cierpieć. To zdecydowanie usprawnia poród, gdyż udowodniono, że jeżeli kobieta rzadziej odczuwa ból, sprawia to, że odsetek cięć cesarskich również może zostać zmniejszony.



Po wprowadzeniu zmian ze znieczulenia będzie mogło skorzystać do 30 procent rodzących kobiet. Obecnie to około 20 procent. Jak wynika z danych deklarowanych przez szpital na Pomorzanach, w ubiegłym roku odsetek cesarskich cięć wyniósł 52 procent, a odsetek nacięć krocza - 33 procent.