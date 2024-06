W piątek otwarcie wiaduktu w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Otwarcie wiaduktu nad ulicą Wyszyńskiego w centrum Stargardu zapowiedziała Grupa Trakcja, wykonawca przebudowy stargardzkiego węzła kolejowego, która jest częścią modernizacji magistrali Poznań-Szczecin Dąbie.

Wiadukt ma być od piątku dostępny ponownie dla kierowców i pieszych. Jednocześnie w najbliższą sobotę zamknięty zostanie sąsiedni wiadukt - tym razem nad ulicą Bogusława. Trakcja chce zdążyć w ten sposób z inwestycją opóźnioną o prawie cztery lata.



Najnowszy termin zakończenia wszystkich prac to jesień przyszłego roku.



Zbigniew Sowa, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych potwierdza, że wykonawca złożył powiadomienie o planowanym otwarciu wiaduktu w centrum miasta.



- Wiadukt zostanie otwarty w najbliższy piątek. Mamy już tam nową nawierzchnię; po jednej stronie będzie chodnik dla pieszych. To będzie duże ułatwienie. Oczywiście zamknięcie ulicy Bogusława IV pod wiaduktem spowoduje, że znowu będziemy musieli uczyć się jeździć po Stargardzie - przestrzegł.



Tym bardziej, że planowane zamkniecie wiaduktu nad ulicą Bogusława utrudni ciężki ruch tranzytowy. Z kolei mieszkańcy nie do końca wierzą w piątkowy termin otwarcia przejazdu pod torami w centrum.



- Otworzą?! Niemożliwe. Nie wierze... - Tu wszystko jest w proszku. - Nie wiem, muszę zobaczyć - mówili.



Samorządy - miejski i powiatowy - odrzuciły wcześniej wniosek Trakcji o jednoczesne zamknięcie dwóch z czterech wiaduktów na remontowanej linii uznając, ze grozi to całkowitym paraliżem miasta.