Rehabilitacja kręgosłupa jedną z korzyści posiadania KKM

Kołobrzeska Karta Mieszkańca. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Mieszkańcy Kołobrzegu będą mogli zadbać o swoje kręgosłupy. Czekać na nich będą darmowe zabiegi rehabilitacyjne.

Miasto planuje rozszerzyć realizowany program polityki zdrowotnej o kolejne zadanie.

Dotychczas z bezpłatnej rehabilitacji mogli korzystać kołobrzescy seniorzy. Wkrótce bóle kręgosłupa będą mogli leczyć mieszkańcy od 20. do 59. roku życia. Projekt uchwały w tej sprawie stanie na najbliższej sesji Rady Miasta; pierwsi pacjenci powinni skorzystać z zabiegów we wrześniu.



Podstawą do udziału w programie będzie posiadanie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.



Ilona Grędas-Wójtowicz, wiceprezydent Kołobrzegu do spraw społecznych mówi, jaką ścieżkę będzie musiał przejść pacjent.



- Po uzyskaniu skierowania w Centrum Usług Społecznych uda się do lekarza rodzinnego. Tam uzyska skierowanie i z całym tym kompletem i Kołobrzeską Kartą Mieszkańca uda się do realizatora omawiając stosowny termin - poinstruowała.



Program będzie realizowany do 2029 roku i obejmie 250 mieszkańców rocznie.