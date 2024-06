Malarze z pędzlami opanują Szczecin

Szczeciński festiwal młodego malarstwa powstał z inicjatywy Akademii Sztuki w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do niedzieli Szczecin będzie opanowany przez malarzy z pędzlami - zapowiedzieli w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" organizatorzy festiwalu młodego malarstwa.

W kilkunastu miejscach miasta zaprezentuje się kilkudziesięciu młodych artystów - mówi malarka i wykładowca Akademii Sztuki dr Katarzyna Szeszycka. - Pierwsza i podstawowa idea tego cyklu zajść, w których będzie można uczestniczyć, to przede wszystkim spotkanie, spotkanie z malarstwem, spotkanie z młodymi twórcami, ale też spotkanie ich wzajemnie ze sobą, z publicznością i baza. To jest przyjemność z tworzenia i przyjemność z odbioru malarstwa.



Nasz festiwali zatacza coraz szersze kręgi wśród młodych artystów - przyznaje animator kultury Rafał Bajena. - Jest malarstwo, które śmiało można powiedzieć, że jest wyciągnięte z muzeum prawdziwego malarstwa. Takiego klasycznego, bo to są duże formaty. Najlepsze dyplomy z Liceum Plastycznego w Szczecinie.



Szczeciński festiwal młodego malarstwa powstał z inicjatywy Akademii Sztuki w Szczecinie.