Dawne stroje pomorskie na wystawie w Muzeum Narodowym [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do czasów współczesnych zachowały się nieliczne świadectwa odzieży noszonej niegdyś przez mieszkańców pomorskich wsi, czyli dzisiejszych terenach położonych po obu stronach granicy.

Muzeum Narodowe w Szczecinie przygotowało wystawę pod tytułem „Ze starej skrzyni. Dawne stroje pomorskie". Kiedyś strój mówił bardzo wiele o jego właścicielu - przypomina kuratorka wystawy Iwona Karwowska.



Kiedyś od razu, jeżeli się znało i żyło się w danej konwencji, od razu było widać, czy ja jestem z północy, czy z południa regionu. Czy ja jestem mężatką, czy ja jestem panną? Następna rzecz - czy ja jestem bogata? Czy ja jestem biedna? Czy mój mąż jest kowalem, rybakiem, rolnikiem? A może jeszcze kimś innym, prawda? Karczmarzem na przykład. To było wszystko widoczne - mówi Karwowska.



Tamten świat prezentowany jest na archiwalnych fotografiach i poprzez elementy oryginalnych ubiorów, a także na malowanych planszach - mówi dalej Karwowska.



Na pięknych planszach. To są plansze malowane. Tu w środku mamy Pyrzyczanina, Pyrzyczankę, tam mamy rybaka z półwyspu Mönchgut na Rugii. Tutaj mamy kobietę z Jamna. To są jeszcze przedwojenne plansze z Landesmuseum Szczecin - dodaje Karwowska.



Oficjalne otwarcie wystawy „Ze starej skrzyni. Dawne stroje pomorskie" jutro o 18-tej w Muzeum Historii Miasta Muzeum Narodowego przy ulicy Mściwoja w Szczecinie