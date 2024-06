W stargardzkich kranach spadnie ciśnienie

Fot. pixabay.com / kaboompics (CC0 domena publiczna)

Konsekwencje nowego etapu budowy północnej obwodnicy miasta i modernizacji węzła kolejowego dotkną także mieszkańców osiedla Chopina w Stargardzie.

Przy okazji obu tych inwestycji, od najbliższego piątku do końca czerwca spodziewany jest spadek ciśnienia wody w mieszkaniach. To w ramach prowadzonych prac, gdzie w pobliżu osiedla układane są również odcinki sieci wodociągowej.



Radosław Kalisz z komunalnej spółki Wody Miejskie informuje, że montaż nowo budowanych odcinków sieci dobiegł końca.



- Jeden wodociąg jest budowany przez firmę Strabag. Długość około 800 metrów. Druga inwestycja jest realizowana przez PKP i to jest odcinek sieci wodociągowej około 150 metrów - tłumaczy Kalisz.



Włączenie nowej instalacji do miejskiej sieci, razem z planowanymi próbami technicznymi spowoduje również spadek ciśnienia wody w kranach.



- W związku z przełożeniem nowo budowanego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Składowej i włączeniem go do układu wodociągowego miasta od 14. do 30. czerwca nastąpić może chwilowy spadek ciśnienia w rejonie osiedla Chopina - dodaje Kalisz.



Obie inwestycje mają zapewnić dostawy wody nie tylko na Osiedle Chopina, ale też do północnej i zachodniej części miasta.