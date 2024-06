50-lecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. "Przyszłość może być lepsza" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie obchodzi 50 urodziny.

Placówka ze Skolwina przeznaczona jest dla dziewcząt w wieku od 13 do 18 lat. Trafiają do niej nakazem Sądów Rodzinnych.



W czwartek w ramach okrągłego jubileuszu przyszedł czas na podsumowania. Jak mówią dziewczęta - ośrodek dał im szansę by rozwinąć skrzydła.



- Przygotował mnie do dalszej przyszłości. - Jak powinna wyglądać rodzina i jak powinno się z rodziną rozmawiać. Że używki to nie wszystko, że jest czas na zabawę, ale też trzeba się trochę ogarnąć, być odpowiedzialnym. - Szacunku do starszych osób. Pokazują, że przyszłość może być lepsza, że nasze życie wcale nie musi wyglądać tak, jak wyglądało - mówią podopieczne MOW.



- To jest dla nich szansa na to, żeby ktoś je zauważył, dał im szansę, bo dziewczyny są wspaniałe. Rozwijają się tu jak kwiaty, korzystają z pomocy specjalistów. Niestety, mimo że są młode, borykają się z różnymi problemami. Zastępujemy im to, co powinna zapewnić im biologiczna rodzina - mówi Anna Hrynkiewicz-Pawłaszek, dyrektorka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Szczecinie.



W placówce jest ponad 50 dziewczyn. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie im. Janusza Korczaka mieści się przy ul. Kamiennej.