Prowadził ciężarówkę mając ponad dwa promile

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał ponad dwa promile i prowadził ciężarówkę - już jest w rękach policjantów z Wałcza. To 46-latni obcokrajowiec.

Policjanci zatrzymali kierowcę na drodze krajowej nr 22 po tym, jak wcześniej otrzymali zgłoszenie o prawdopodobnym nietrzeźwym kierowcy ciężarówki. Dzięki szybkiej reakcji został on zatrzymany.



Mężczyzna miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Trafił już do policyjnego aresztu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Grozi mu do trzech lat za kratami i wysoka grzywna.