Świnoujście uzdrowiskiem. Okrągła rocznica pełna atrakcji

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Pokaz plażowej mody sprzed dwóch stuleci, parada, koncerty i miejskie legendy to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez świnoujścian w 200. rocznicę nadania miastu statusu uzdrowiska.

Wyjątkowe urodziny świnoujskiego uzdrowiska rozpocząć się mają na plaży, gdzie wystąpią, rodzimi plażowicze - mówi Iwona Dominiak, opiekunka koła teatralnego w LO im. Mieszka I. - Tam będzie prezentacja mody plażowej w różnym okresie. Oczywiście uzdrowisko liczy 200 lat. A potem wraz z młodzieżą i wszystkimi gośćmi, mieszkańcami przejdziemy do Parku Zdrojowego, właśnie do altany.



- Atrakcji tego dnia będzie wiele - zapewnia Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu. - Co najważniejsze w tej uroczystości to to, że będą tam nasi lokalni artyści. Będzie można wysłuchać także przepięknych baśni i podań świnoujskich autorstwa Pawła Pieńkowskiego. Będzie oczywiście plecenie warkoczyków, malowanie buziek. Będzie można również spróbować lokalnych specjałów, bo świnoujscy gastronomicy przygotują kilka takich stoisk. Wszystko oczywiście za darmo. To będzie wyjątkowy dzień.



Obchody 200-lecia świnoujskiego Uzdrowiska odbędą się 22 czerwca.