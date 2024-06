A w Świnoujściu licealiści przedszkolakom pokazali żabę i królewnę [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

'Królewna i Żaba" to przedstawienie, jakie świnoujscy licealiści przygotowali dla przedszkolaków. Wszystko po to, by dzieci od najmłodszych lat edukować a przy okazji oswajać ze szkołą.

W przedstawieniu wzięły udział trzy grupy najmłodszych przedszkolaków.



- O czym było to przedstawienie? - pytała reporterka Radia Szczecin.



- O królewnie i żabie. Żaba prosiła, żeby ją wpuściła do zamku. i żaba się przemieniła w króla - relacjonuje świnoujski przedszkolak.



- Kontynuujemy akcję "czytanie dzieciom". Bohaterowie grają miniscenki oparte na bajkach, baśniach dla dzieci. Takie małe przedstawienia, które równocześnie mają wyraz edukacyjny. Dzieciom zadawane są pytania dotyczące scenografii, fabuły... - o inicjatywie opowiada Iwona Dominiak, opiekunka Koła Teatralnego w LO im. Mieszka I w Świnoujściu.



- Ja jestem królową, żoną króla, który jest ojcem głównej bohaterki - tłumaczy Zofia Szwiec, uczennica LO.



Na pytanie, czy dobrze się przy tym bawią odpowiada Karol Rainer z LO: - Jak najbardziej. Jest to zabawa przednia i dla nas i dla przedszkolaków. - Już prezentowaliśmy dla dzieci przedstawienie w sali głównej MDK - dodaje Asia Wrońska, a Zofia dodaje: - Było fenomenalnie. Jestem zachwycona tym, jak dzieci dobrze odbierają takie rzeczy.



Spektakle dla najmłodszych organizowane przez świnoujskich licealistów odbywają się kilka razy do roku.