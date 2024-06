"Ktoś, kto oddał tyle krwi, nie jest przypadkową osobą" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kilkadziesiąt osób z naszego z regionu odebrało odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" podczas uroczystości w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie.

Jednym z wyróżnionych został 35-letni Michał Bory. Do pierwszej wizyty nakłonił go kolega na studiach, 10 lat temu.



- Wiem co się dzieje z tą krwią później i mam tą świadomość, że może komuś się przydać, ale już po takim czasie raczej się nie myśli o tym. Ju około 25 litrów krwi oddałem. Podczas tych swoich pierwszych donacji faktycznie troszkę człowiek tego dnia jest taki osłabiony, ale już teraz myślę, że organizm się tak do tego przystosował, że kompletnie nie zauważam różnicy - mówi pan Michał.



Odznaki są przyznawane przez ministra zdrowia, a w jego imieniu krwiodawców odznaczył wojewoda Adam Rudawski, który podkreślał, że wyróżnieni dziś dawcy są bohaterami województwa zachodniopomorskiego.



- Jestem dumny, że w województwie zachodniopomorskim jest tyle osób, które chce pomagać, niezależnie od tej zakąski, słodkiej, najczęściej czekolady, tych dwóch dni zwolnienia z pracy, to tak naprawdę wy dzielicie się własnym życiem. To znaczy ktoś tak jak my tu teraz stoimy, ktoś potrzebuje waszej krwi, dostaje życie od was i wy nie jesteście przypadkowymi osobami. Tu nie ma ani jednej przypadkowej osoby. Ktoś, kto oddał tyle krwi, nie jest przypadkową osobą - powiedział Rudawski.



Organizatorem uroczystości jest szczecińskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.