IMGW ostrzega przed burzami z gradem w regionie

Fot. pixabay.com / jdblack (CC0 domena publiczna)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w północno-zachodniej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia wydano dla sześciu województwach.

To zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i częściowo warmińsko-mazurskie. W tych regionach kraju mogą występować dziś burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu - do 20 milimetrów, oraz silny wiatr - do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.



Ostrzeżenia obowiązują od południa do godziny 22.