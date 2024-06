RCB ostrzega przed burzami

Na zachodzie i północnym zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



BURZE 1 i 2° ⚡️

SILNY DESZCZ Z BURZAMI 1° 💧



Silne burze! W czasie nocnych burz możliwe są porywy wiatru do 100 km/h! Lokalnie grad. Na Wybrzeżu opadu do 40 mm.



▶️https://t.co/DIkhkQRy0k#IMGW #burze #opady #wiatr pic.twitter.com/7uu5ogeS5e — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 18, 2024

Na tych obszarach w czasie burzy mogą wystąpić ulewne opady deszczu, grad i wiatr osiągający prędkość do 100 kilometrów na godzinę.Specjalne ostrzeżenia SMS przed burzami otrzymali mieszkańcy województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.- Musimy przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu oraz utrudnienia komunikacyjne. Potencjalnie także możliwe są podtopienia. Usuńmy z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie porwane przez wiatr. Parkujemy samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli są zaparkowane pod drzewami i zapewnimy bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz - apeluje rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Piotr Błaszczyk.Na zachodzie i północnym zachodzie burze mogą pojawiać się wieczorem, w nocy i w godzinach wczesnoporannych.Na pozostałym obszarze Polski, z wyjątkiem województwa podlaskiego, spodziewane są trochę słabsze burze. Mogą im towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80-85 kilometrów na godzinę.