Remont i spore utrudnienia w Stargardzie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Remont ulicy Piłsudskiego w Śródmieściu Stargardu rozpoczęto dziś na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. Wymiana nawierzchni jezdni skomplikuje ruch w tej części miasta.

Z ulicy Piłsudskiego na co dzień korzystają kierowcy jadący w kierunku Żarowa i Grzędzic, a także na lotnisko w Goleniowie. Zbigniew Sowa, dyrektor ZDP informuje, że przez dwa dni należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu.



- Planujemy frezowanie i tutaj będzie ruch się odbywał wahadłowo. Będą duże utrudnienia, bo to jest ważne skrzyżowanie w Stargardzie. A 20 czerwca w czwartek nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Piłsudskiego, na odcinku od skrzyżowania z Konopnicką do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. Także w środę i czwartek prace będą trwały od godziny 8:00 do 14:00 - dodaje Sowa.



Jadącym do Stargardu od strony Goleniowa zarządca drogi zaleca korzystanie z objazdów. Można skorzystać z alternatywnej trasy ulicą Składową pod wiaduktem kolejowym i dalej w stronę Ronda 15 Południk. Wprowadzono również zmiany w kursowaniu autobusów stargardzkiego MPK w tej części miasta.