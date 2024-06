Koniec z darmowym parkowaniem w Świnoujściu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Prezydent Świnoujścia planuje skończyć z unikaniem przez kierowców płacenia na miejskich parkingach.

Turyści jeszcze w tym roku będą rozliczani z każdej godziny postoju. Między innymi tak samorząd Świnoujścia chce pozyskać fundusze na udogodnienia dla mieszkańców.



Do tej pory nie jednemu kierowcy udało się bez konsekwencji uniknąć opłaty na miejskim parkingu. Takie anonimowe korzystanie z miejskiego terenu ma się skończyć - zapowiada Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.



- Wydałam polecenie, aby na miejskich parkingach pojawiły się szlabany, które będą odczytywały numery rejestracyjne samochodów. Tak, by wjazd i wyjazd był opłacony. Są to pieniądze, które się miastu należą i powinny trafić do naszej kasy - mówi Agatowska.



Dodaje, że fundusze pochodzące z tych opłat będą wykorzystane na korzyść mieszkańców.



- Po to, żeby m.in. móc zrealizować inne zadania, żeby np. mieszkańcy mogli mieć właśnie dodatkową godzinę parkowania za darmo w Strefie Płatnego Parkowania. Ale również żebyśmy mogli stosować dużo niższe stawki - w perspektywie najbliższego czasu - na parkingach miejskich - mówi prezydent Świnoujścia.



Montaż czytników ma nastąpić jeszcze w tym sezonie.