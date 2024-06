Dofinansowanie dla gmin na lepszą codzienność seniorów

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Ponad 60 gmin z województwa zachodniopomorskiego otrzymało w środę dofinansowanie w ramach Korpusu Wsparcia Seniora.

Program skierowany jest do osób samotnych po 60. roku życia, które ze względu na stan zdrowia potrzebują pomocy sąsiedzkiej czy też poprawy bezpieczeństwa. Wielu z nich korzysta z tzw. teleopasek - tłumaczy dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku Eliza Stefaniuk.



- Wiedzą, do kogo mają się zgłosić w ośrodku, w przypadku gdy coś nie działa i te osoby są zadowolone, wręcz codziennie dopytują, kiedy zostaną zabezpieczeni (teleopaskami) z uwagi na to, że rozpoczyna się sezon letni, więc jest m.in. zagrożenie wyższego ciśnienia krwi. Jeśli taka osoba jest samodzielna, bez drugiej, bliskiej osoby, to jest dla niej zabezpieczenie - wyjaśnia Stefaniuk.



Teleopaska (opaska telemedyczna) zbiera informacje o podstawowych parametrach życiowych seniora i powiadamia o nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu. Pozwala też m.in. na wezwanie pomocy.



Kwota dofinansowania Korpusu Wsparcia Seniora to prawie 3 mln złotych - informował wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



- Pieniądze, które trafiają do waszych gmin z podatków są po to, aby wasi mieszkańcy byli szczęśliwi, żeby ktoś z nimi porozmawiał, spotkał się z nimi, odwiedził ich, pomógł im - mówił Rudawski.



Wojewoda zachodniopomorski przyznał także dotacje celowe dla 44 gmin z regionu na realizację programu Senior 75+ oraz programu Senior Plus.